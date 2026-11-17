बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों में ''संविधान संवाद'' नामक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके महत्व से परिचित कराना है। अभियान के अंतर्गत, विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व को समझाया गया।उन्हें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रमों के क्रम में, राजकीय इंटर कॉलेज में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अविरल उमराव और चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा की। वहीं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा चौधरी और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अनूप कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों को संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इन सत्रों के अंत में, विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई, जिससे उनमें संवैधानिक चेतना को और बढ़ावा मिले।