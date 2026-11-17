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पुलिस के अनुसार अभिषेक एक निजी कंपनी में लखनऊ सीनियर इंचार्ज थे। रविवार को उनकी पत्नी अंजू और 14 वर्षीय बेटा अंबिकेश रिश्तेदारी में लखनऊ गए थे। सोमवार सुबह दोनों घर लौटे तो कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर पहुंचने पर अभिषेक का शव फंदे से लटका देखकर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अभिषेक के मोबाइल फोन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीओ आफताब आलम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है।