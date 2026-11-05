Barabanki News: मदद के बहाने एटीएम बदलकर रुपये उड़ाए
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 05 Nov 2026 01:49 AM IST
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बाराबंकी। एटीएम से रुपये निकालने में मदद करने के बहाने दो शातिरों ने एक व्यक्ति का कार्ड बदल उनके खाते से 2.11 लाख रुपये निकाल लिए।
28 दिन बाद शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। सतरिख के मनेरा गांव निवासी प्रदीप कुमार का केनरा बैंक में बचत खाता है। छह अक्तूबर को वह शहर के नाका पैसार स्थित बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। काफी प्रयास के बाद भी रुपये नहीं निकले। इसी दौरान वहां मौजूद दो अज्ञात लोग मदद के बहाने उनके पास पहुंचे।
आरोप है कि दोनों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और ओटीपी भी पूछ लिया। इसके बाद वहां से चले गए। कुछ ही देर में प्रदीप के मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। आरोप है कि दोनों ने उनके खाते से 2.11 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने घटना की सूचना तत्काल पुलिस और बैंक को दी थी। एक नवंबर को पुलिस को तहरीर दी। जांच के बाद बुधवार को रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि जल्द ही दोनों को जल्द पकड़ा जाएगा।
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28 दिन बाद शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। सतरिख के मनेरा गांव निवासी प्रदीप कुमार का केनरा बैंक में बचत खाता है। छह अक्तूबर को वह शहर के नाका पैसार स्थित बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। काफी प्रयास के बाद भी रुपये नहीं निकले। इसी दौरान वहां मौजूद दो अज्ञात लोग मदद के बहाने उनके पास पहुंचे।
आरोप है कि दोनों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और ओटीपी भी पूछ लिया। इसके बाद वहां से चले गए। कुछ ही देर में प्रदीप के मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। आरोप है कि दोनों ने उनके खाते से 2.11 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने घटना की सूचना तत्काल पुलिस और बैंक को दी थी। एक नवंबर को पुलिस को तहरीर दी। जांच के बाद बुधवार को रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि जल्द ही दोनों को जल्द पकड़ा जाएगा।
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