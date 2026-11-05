फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Stole money by swapping ATM cards under the pretext of offering help

Barabanki News: मदद के बहाने एटीएम बदलकर रुपये उड़ाए

Thu, 05 Nov 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 05 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Stole money by swapping ATM cards under the pretext of offering help
बाराबंकी। एटीएम से रुपये निकालने में मदद करने के बहाने दो शातिरों ने एक व्यक्ति का कार्ड बदल उनके खाते से 2.11 लाख रुपये निकाल लिए।
विज्ञापन

28 दिन बाद शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। सतरिख के मनेरा गांव निवासी प्रदीप कुमार का केनरा बैंक में बचत खाता है। छह अक्तूबर को वह शहर के नाका पैसार स्थित बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। काफी प्रयास के बाद भी रुपये नहीं निकले। इसी दौरान वहां मौजूद दो अज्ञात लोग मदद के बहाने उनके पास पहुंचे।

आरोप है कि दोनों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और ओटीपी भी पूछ लिया। इसके बाद वहां से चले गए। कुछ ही देर में प्रदीप के मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। आरोप है कि दोनों ने उनके खाते से 2.11 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने घटना की सूचना तत्काल पुलिस और बैंक को दी थी। एक नवंबर को पुलिस को तहरीर दी। जांच के बाद बुधवार को रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि जल्द ही दोनों को जल्द पकड़ा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed