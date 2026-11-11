Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   SP visits old age home on Diwali

Barabanki News: दिवाली पर वृद्धा आश्रम में पहुंचीं एसपी

Wed, 11 Nov 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 11 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
SP visits old age home on Diwali
वृद्धाश्रम में एसपी रवीना त्यागी और बुजुर्ग महिला के बीच होती बातचीत
बाराबंकी। दिवाली का त्योहार अपनों के बीच मनाने की चाह हर किसी के मन में होती है, लेकिन कुछ बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम ही उनका परिवार है। रविवार को सफेदाबाद स्थित मातृ-पितृ सदन वृद्धाश्रम में ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला। एसपी रवीना त्यागी बुजुर्गों के बीच दीपावली की खुशियां बांटने पहुंचीं तो वहां रह रहीं बुजुर्ग महिलाओं ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया।
विज्ञापन

किसी ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो किसी ने दुलारते हुए प्यार से ''बिटिया रानी'' कहकर पुकारा। एसपी ने भी उन्हें गले लगाया और बड़े अपनत्व से उनका हालचाल पूछा। उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए मिठाई और उपहार भेंट किए। कुछ देर के लिए पुलिस अधिकारी और बुजुर्गों के बीच का औपचारिक रिश्ता मां-बेटी के स्नेह में बदल गया। बुजुर्ग महिलाओं ने एसपी को खूब आशीर्वाद दिया।
विज्ञापन

इस दौरान एएसपी उत्तरी विवेक तिवारी, सीओ नगर आफताब आलम, प्रतिसार निरीक्षक राजेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed