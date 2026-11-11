अदालत : महिला की हत्या के दोषी को नहीं मिलेगी समयपूर्व रिहाई

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प्रोबेशन बोर्ड के अनुसार, 21 अगस्त 2021 को जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अमर सिंह ने लज्जावती नाम की महिला की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी थी। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने एक मार्च 2025 को अमर सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।अमर सिंह ने फार्म-6 के तहत समयपूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया था। प्रोबेशन बोर्ड की समीक्षा में समयपूर्व रिहाई को उचित नहीं पाया गया। इसके बाद राज्यपाल ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब उसे सजा पूरी होने तक जेल में ही रहना होगा।