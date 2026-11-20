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यह घटना 17 अप्रैल 2016 की है। रामनगर के उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने दल के साथ गश्त पर थे। उन्हें चौकाघाट से ग्राम ददौरा होते हुए काफतेउल्लापुर मार्ग पर कुछ लोगों के चोरी की योजना बनाने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रताप नारायण यादव के छप्पर के पीछे बैठे तीन लोगों - सिराज, मेराज अहमद और सलमान - को पकड़ा।तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी हथगोला और नकब खोदने का औजार बरामद किया गया था। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध चोरी की योजना बनाने और विस्फोटक पदार्थ रखने का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।मुख्य मजिस्ट्रेट ने छह जुलाई 2016 को मामले का संज्ञान लिया। गवाहों के बयान और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने सिराज को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।