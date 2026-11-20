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पुलिस के अनुसार, कानपुर देहात जेल में बंद अभियुक्त शरीफ, जो उसरी थाना रसूलाबाद निवासी है, को देवरिया जिले के थाना सलेमपुर से संबंधित मामले में पेशी पर ले जाया गया था। उसे वापस कानपुर देहात लाया जा रहा था। रात करीब 11 बजे हैदरगढ़ क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 37 के पास पीछे से आ रही इनोवा कार ने पुलिस के वज्र वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया।वाहन चालक नीरज सिंह की तहरीर के अनुसार, इस हादसे में पांच पुलिसकर्मी और बंदी घायल हो गए। इसके अतिरिक्त, इंसास राइफल की मैगजीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। सीओ समीर सिंह ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इनोवा मालिक और चालक के बारे में जानकारी की जा रही है।