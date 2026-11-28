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तहसील फतेहपुर के कुर्सी थाना क्षेत्र के दीनपनाह निवासी जलेसर ने एडीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में उसकी गाटा संख्या 1067 मि. की 0.848 हेक्टेयर भूमि है। उसकी उम्र 78 वर्ष है और वह पूरी तरह जीवित है। इसके बावजूद बहराइच के गोदनी बसाही निवासी रमाकांत और सूरज लाल तथा सीतापुर के रेउसा क्षेत्र के हुसैनपुर खानी निवासी रामनंद पर राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर उसे मृत दर्शाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक, दो नवंबर 2026 को उसकी जमीन की वरासत दूसरे लोगों के नाम दर्ज करा दी गई।जलेसर ने शुक्रवार को एडीएम के समक्ष पेश होकर पूरे मामले की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। एडीएम निरंकार सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश एसडीएम फतेहपुर को दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।