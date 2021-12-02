Barabanki News: अवैध संबंध के शक में संदीप ने की थी पत्नी की हत्या, भेजा गया जेल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के रसूलपुर मोहल्ले में मंगलवार शाम एक सीमा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पति संदीप कुमार मकान में ताला लगाकर भाग गया था। रात करीब 12 बजे उसने नशे की हालत में ससुर व सको फोन कर पत्नी की हत्या करने की बात बताई।पुलिस ने बुधवार पूछताछ में सामने आया कि संदीप को पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। दोनों एक-दूसरे पर शक करते थे। इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता था।एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में संदीप ने बताया कि घटना वाले दिन प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद घर पहुंचने पर भी विवाद जारी रहा। इसी दौरान उसने सीमा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।