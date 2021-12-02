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Barabanki News: अवैध संबंध के शक में संदीप ने की थी पत्नी की हत्या, भेजा गया जेल

Sat, 07 Nov 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:51 AM IST
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Sandeep murdered his wife on suspicion of an illicit affair; he has been sent to jail.
बाराबंकी। शहर के रसूलपुर मोहल्ले में महिला सीमा (30) की हत्या के आरोपी पति संदीप कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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शहर के रसूलपुर मोहल्ले में मंगलवार शाम एक सीमा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पति संदीप कुमार मकान में ताला लगाकर भाग गया था। रात करीब 12 बजे उसने नशे की हालत में ससुर व सको फोन कर पत्नी की हत्या करने की बात बताई।
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पुलिस ने बुधवार पूछताछ में सामने आया कि संदीप को पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। दोनों एक-दूसरे पर शक करते थे। इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता था।
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एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में संदीप ने बताया कि घटना वाले दिन प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद घर पहुंचने पर भी विवाद जारी रहा। इसी दौरान उसने सीमा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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