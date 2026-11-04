Barabanki News: अयोध्या के राहुल ने राजस्थान को शैतान सिंह को चटाई धूल

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मुख्य मुकाबले में बांदा के विवेक पहलवान ने कन्नौज के जीतू पहलवान को हराया। अयोध्या के राहुल दास ने राजस्थान के शैतान सिंह को शिकस्त दी। वहीं, बाराबंकी के अजीत पहलवान और अयोध्या के शिवम पहलवान के बीच कड़े मुकाबले में शिवम विजयी रहे।उत्तराखंड के बाबू पहलवान ने देवा के सुल्तान वारसी को हराया। गोंडा के गोलू पहलवान ने राजस्थान के काला चीता को मात दी, जबकि मुजफ्फरनगर के माल्टा पहलवान ने शाका पहलवान को पराजित किया।अन्य मुकाबलों में अयोध्या के बजरंगी पहलवान ने देवा के मोहम्मद हसनैन को हराया। सीतापुर के शौकीन पहलवान ने गोंडा के गुलशन और फतेहगढ़ के संजय पहलवान ने जालौन के घनश्याम को शिकस्त दी। अयोध्या के शिवम पहलवान ने बनारस के आयुष को पराजित किया, जबकि गाजीपुर के रामनंदन ने बहराइच के अमरेश पहलवान को हराया। दंगल में पहलवानों के बीच हुए मुकाबलों का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। देर शाम तक अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही।