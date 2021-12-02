Barabanki News: पूर्व सैनिक की हत्या में विशेषज्ञों से राय लेगी पुलिस

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निपेश जहांगीराबाद की एक फैक्टरी में नौकरी करते थे और अक्सर बाराबंकी में ही रहते थे। शनिवार रात वह आवास विकास कॉलोनी निवासी अपने मित्र अश्वनी सिंह के घर दावत में शामिल हुए थे। यहां शराब पीने के बाद वह कार से अकेले निकले थे। रविवार सुबह लखनऊ मार्ग पर एआरटीओ कार्यालय मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी कार में वह बेसुध मिले थे।जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शुरुआत में मौत की वजह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट से मौत की पुष्टि होने के बाद मामला हत्या में बदल गया। पत्नी रंजना मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने अश्वनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि अश्वनी सिंह संदेह के घेरे में हैं। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।