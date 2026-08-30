Barabanki News: पेट्रोल पंप के चौकीदार की खड्ड में गिरकर मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:39 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:39 AM IST
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रामनगर। फतेहपुर रोड पर अमोलीकला गांव के पास पेट्रोल पंप के चौकीदार यश नारायण गौतम (60) की शुक्रवार भोर पंप के पास ही खड्ड में गिरने से मौत हो गई। मौत की वजह को सिर में गंभीर चोट आना बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
अगानपुर निवासी यश नारायण गौतम पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करते थे। शुक्रवार भोर उनके पुत्र मुकेश ने पुलिस को सूचना दी कि पंप के पास उनके पिता की हत्या हो गई है। हरकत में आई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यश नारायण का शव पंप की बाउंड्री के पास खड्ड में औंधे मुंह गिरा पड़ा था।
सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि जब पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकाॅर्डिंग देखी गई तो इसमें चौकीदार खुद ही बाउंड्रीवॉल की ओर जाते दिखे। पुलिस संभावना जता रही है कि वह लघुशंका गए होंगे और इसी दौरान गड्ड में गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। रामनगर के एसएचओ अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज परिजनों को दिखाई गई तो वह मान गए। मौत की वजह हादसा है।
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अगानपुर निवासी यश नारायण गौतम पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करते थे। शुक्रवार भोर उनके पुत्र मुकेश ने पुलिस को सूचना दी कि पंप के पास उनके पिता की हत्या हो गई है। हरकत में आई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यश नारायण का शव पंप की बाउंड्री के पास खड्ड में औंधे मुंह गिरा पड़ा था।
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सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि जब पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकाॅर्डिंग देखी गई तो इसमें चौकीदार खुद ही बाउंड्रीवॉल की ओर जाते दिखे। पुलिस संभावना जता रही है कि वह लघुशंका गए होंगे और इसी दौरान गड्ड में गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। रामनगर के एसएचओ अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज परिजनों को दिखाई गई तो वह मान गए। मौत की वजह हादसा है।
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