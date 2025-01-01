Barabanki News: मेरी आवाज सुनो

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संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:17 AM IST
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लटकती बिजली केबल से हादसे का खतरा
पुरानी बाजार में कई घरों के सामने बिजली की केबल लटक रही है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार शिकायत की पर समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। जल्द से जल्द केबल सही कराई जानी चाहिए ताकि जानमाल का खतरा न हो।
जगन्नाथ निगम, पुरानी बाजार सआदतगंज
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पुरानी बाजार में कई घरों के सामने बिजली की केबल लटक रही है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार शिकायत की पर समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। जल्द से जल्द केबल सही कराई जानी चाहिए ताकि जानमाल का खतरा न हो।
जगन्नाथ निगम, पुरानी बाजार सआदतगंज