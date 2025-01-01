Barabanki News: मेरी आवाज सुनो

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पुरानी बाजार में कई घरों के सामने बिजली की केबल लटक रही है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार शिकायत की पर समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। जल्द से जल्द केबल सही कराई जानी चाहिए ताकि जानमाल का खतरा न हो।

जगन्नाथ निगम, पुरानी बाजार सआदतगंज

लटकती बिजली केबल से हादसे का खतरा