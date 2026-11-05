फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Illegal sale of silt/soil from canal unearthed; JCB and tractor seized.

Barabanki News: नहर से सिल्ट-मिट्टी बेचने का खुलासा, जेसीबी-ट्रैक्टर सीज

Thu, 05 Nov 2026 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Illegal sale of silt/soil from canal unearthed; JCB and tractor seized.
हैदरगढ़। ब्रांच नहर पर कार्य के दौरान सिल्ट और मिट्टी का खनन का बेचने में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने सीज कर दिया है। विभाग की ओर से संबंधित लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन


शारदा सहायक खंड-28 से ठेकेदार के माध्यम से जौनपुर ब्रांच नहर में बैंक सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। साथ ही पटरी पर खड़ंजा निर्माण भी कराया जा रहा है। नियमानुसार कार्य के दौरान निकली सिल्ट व मिट्टी को पटरी पर ही छोड़ना होता है।
विज्ञापन

बुधवार को पोखरा चीनी मिल से सहावर के बीच नहर में अवैध खनन की सूचना मिली। जेसीबी से सिल्ट व मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर बाहर बेची जा रही थी। एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाई। पुलिस ने तुरंत जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अवर अभियंता आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर राजा और पिंटू नामक दो लोग मिले। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। अधिशासी अभियंता नवनीत कुमार ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अवैध खनन करने वालों का पता लगाएगी।


अवैध खनन से नहरों को नुकसान नहरों में अवैध खनन कर कीमती बालू और मिट्टी बेचने का यह अवैध कारोबार कई साल से चल रहा है। इस कारण ब्रांच नहरों के बंक की ऊंचाई तक कम हो गई है। कई रजबहा और अल्पिका की पटरी भी जर्जर हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें