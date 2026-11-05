Barabanki News: नहर से सिल्ट-मिट्टी बेचने का खुलासा, जेसीबी-ट्रैक्टर सीज

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शारदा सहायक खंड-28 से ठेकेदार के माध्यम से जौनपुर ब्रांच नहर में बैंक सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। साथ ही पटरी पर खड़ंजा निर्माण भी कराया जा रहा है। नियमानुसार कार्य के दौरान निकली सिल्ट व मिट्टी को पटरी पर ही छोड़ना होता है।बुधवार को पोखरा चीनी मिल से सहावर के बीच नहर में अवैध खनन की सूचना मिली। जेसीबी से सिल्ट व मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर बाहर बेची जा रही थी। एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाई। पुलिस ने तुरंत जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज कर दिया है।अवर अभियंता आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर राजा और पिंटू नामक दो लोग मिले। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। अधिशासी अभियंता नवनीत कुमार ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अवैध खनन करने वालों का पता लगाएगी।