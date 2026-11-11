Barabanki News: पुआल लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दो गंभीर

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जैदपुर। छंदवल गांव में पुआल लगाने को लेकर दो पक्षों में सोमवार को मारपीट हो गई। इसमें पक्ष के रिंकू और दूसरे पक्ष की महिला सलिया को गंभीर चोट आई हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार पहले पक्ष से अंबिका प्रसाद, मंसाराम, रिंकू और नरेंद्र जबकि दूसरे पक्ष से गुफरान, सालिया और जुगनी सहित सात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। (संवाद)