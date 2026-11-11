Barabanki News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

विज्ञापन



तेलवारी गांव के किसान राजेंद्र का छप्परनुमा मकान गांव के पास बह रही सरयू नदी की दो धाराओं के बीच रेता नामक मजरे में भी है। यहां तेलवारी गांव के गई घर हैं। अजीत तीन दिन पहले दिवाली के मौके पर ही पंजाब से घर लौटा था। विज्ञापन

मंगलवार दोपहर बाद अजीत का भाई शिव तेलवारी गांव में कमरे में अजीत का शव फंदे से लटकता देख चिल्लाया। देर शाम गांव में फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंच कर जांच की। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है। तेलवारी गांव के किसान राजेंद्र का छप्परनुमा मकान गांव के पास बह रही सरयू नदी की दो धाराओं के बीच रेता नामक मजरे में भी है। यहां तेलवारी गांव के गई घर हैं। अजीत तीन दिन पहले दिवाली के मौके पर ही पंजाब से घर लौटा था।मंगलवार दोपहर बाद अजीत का भाई शिव तेलवारी गांव में कमरे में अजीत का शव फंदे से लटकता देख चिल्लाया। देर शाम गांव में फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंच कर जांच की। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

कोटवाधाम। टिकैतनगर के तेलवारी गांव में मंगलवार दोपहर राजेंद्र कुमार के पुत्र अजीत कुमार (18) का शव घर के अंदर कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस युवक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, अधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होगी।