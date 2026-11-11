Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Three people, including two women, die in three separate accidents

Barabanki News: तीन हादसों में दो महिलाओं सहित तीन की मौत, 10 घायल

Wed, 11 Nov 2026 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 11 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Three people, including two women, die in three separate accidents
बाराबंकी। बाराबंकी-बहराइच नेशनल हाईवे व हैदरगढ़-बाराबंकी राजमार्ग पर हुए तीन हादसों में दो महिलाओं सहित तीन की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो केजीएमयू रेफर कर दिया गया है।
विज्ञापन

बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर ही मसौली के निकट ढाबा के सामने तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर बाइक सवार कस्बा सतरिख निवासी शाद (21), अरकान (19), बहराइच के भकौरा निवासी अल्ताफ (25) घायल हो गए। शाद को जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया जबकि दोनों को केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई।
विज्ञापन

बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर मसौली क्षेत्र में कल्याणी नदी के पास बाइक बहराइच की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई। हादसे में सफदरगंज के चंदवारा गांव निवासी जबीर की पत्नी किस्मत जहां (51) की जिला अस्पताल में मौत हो गई जबकि बाइक पर मौजूद उनके पुत्र मिस्बाह उल (21) व पुत्री रुयायदा बानो (18) जख्मी हैं। सीओ रामनगर गरिमा पंत ने बताया कि दोनों घटनाओं में कारें पुलिस ने कब्जे में ले ली है, जांच की जा रही है। कार चालकों का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

असंद्रा के जरगांवा गांव निवासी ऑटो चालक मुजम्मिल (30) बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर ऑटो चलाते हैं। वह सवारी लेकर बाराबंकी से कोठी की ओर जा रहे थे। इस दौरान सामने धीमी गति से जा रहे ट्रक को ओवरटेक करने के बाद सामने से तेज रफ्तार ट्रैक्टर आ गया। दोनों की जोरदार टक्कर होने के बाद चीख-पुकार मच गई।
स्थानीय लोगों ने ऑटो में फंसे व सड़क पर तड़प रहे लोगों को सड़क के बगल ले गए। पुलिस ने ऑटो में सवार चालक मुजम्मिल, असंद्रा के शाहाबाद निवासी अब्दुल गफ्फार (45), उनकी पत्नी निशा (42), कोठी के नकटा सहरिया निवासी शादाब हुसैन (28), मो. खालिक, सराय पुरखू गांव निवासी सविता (24) और कोठी के सराय मोहद्दीनपुर गांव निवासी रतिभान सिंह की पुत्री सोनी सिंह (27) को कोठी सीएचसी भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

सीओ समीर सिंह ने बताया कि यहां से सोनी को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। यहां देर रात के दौरान सोनी की मौत हो गई। सोनी का विवाह रामनगर के ढेड़ियामऊ गांव से हुआ था। उनकी पांच साल की बच्ची भी है। वह लखनऊ में एक कंपनी में नौकरी करती थी और मायके से आती-जाती थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed