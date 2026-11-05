बाराबंकी: परिवार के साथ खाना खाया, कमरे में जाकर अभाहि महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने खुद को गोली मारकर दी जान

यूपी के बाराबंकी में परिवार के साथ खाना खाने के बाद कमरे में सोने गए अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बुधवार देर रात अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर जान दे दी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पास में ही बंदूक पड़ी हुई थी। घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक कब्जे में ली

घटना रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के अलादासपुर मजरे चौरी अलादासपुर गांव की है। यहां के निवासी अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह उर्फ राजन (38) ने अपनी जान दे दी। परिजनों के मुताबिक, अनुपम पिछले कई महीनों से मानसिक अवसाद से परेशान थे।बुधवार रात उन्होंने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात करीब 3 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो अनुपम जमीन पर पड़े मिले। उनकी बाईं छाती में गोली लगी थी।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक को भी कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।