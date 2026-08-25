फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Fitness certificates of 120 school vehicles have expired; 102 schools are on the red list.

Barabanki News: 120 स्कूली वाहनों की फिटनेस खत्म, 102 स्कूल रेड लिस्ट में

Tue, 25 Aug 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 25 Aug 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Fitness certificates of 120 school vehicles have expired; 102 schools are on the red list.
बाराबंकी। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले 102 स्कूलों को रेड लिस्ट में डाला गया है। इसके साथ ही अनफिट और 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को संचालन भी तत्काल बंद करने के निर्देशित किया गया है। एआरटीओ अमिताभ राय के अनुसार जिले में दर्ज 1264 पंजीकृत स्कूली वाहनों में से 75 वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, जिनका संचालन अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं 120 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने पर 102 विद्यालयों को रेड लिस्ट में शामिल कर रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है।
विज्ञापन

अभियान के तहत अनफिट वाहनों को बिना फिटनेस नवीनीकरण कराए किसी भी हाल में सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। सभी स्कूलों को अपने चालकों का चरित्र सत्यापन कराने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण के लिए अनिवार्य शिविर लगाकर प्रमाण-पत्र जारी करने होंगे। इसके अलावा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहनों में एक परिचालक की तैनाती भी अनिवार्य होगी।
विज्ञापन

छात्राओं की स्थिति में महिला परिचालक को अंतिम बच्चे के घर पहुंचने तक मौजूद रहना होगा। डीआईओएस अमिता सिंह ने बताया कि डीएम के आदेश पर मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत सभी बोर्ड के स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनफिट वाहनों का संचालन या बिना सत्यापन चालकों-परिचालकों की तैनाती मिलने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed