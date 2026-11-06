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अदालत : अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद

Fri, 06 Nov 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 06 Nov 2026 02:14 AM IST
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Court: 10 years of rigorous imprisonment for man convicted of abduction and rape
बाराबंकी। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने करीब आठ साल 11 माह बाद दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार देवा के एक गांव के निवासी ने पांच दिसंबर 2017 को कोतवाली देवा में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है। एक दिसंबर 2017 को वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर नहीं आई तो तलाश शुरू की।
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पता चला कि सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के संधवा गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया है। आलोक उस समय माती इलाके में अपनी मां और भाई के साथ रहता था। बाद में पुलिस ने छात्रा को खोजते हुए आलोक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई पूरी करते हुए बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने आलोक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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