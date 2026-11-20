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ग्राम पंचायत रहरामऊ ने सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ग्राम चक में सद्भावना सभा आयोजित की। सेवानिवृत्त इंजीनियर त्रिभुवन सिंह ने सभा में जातीय भेदभाव दूर कर समाज के उत्थान पर चर्चा की। प्रत्येक छह माह पर ऐसे आयोजन करने, मेधावियों को सम्मानित करने, समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और शिक्षा व सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर निर्णय लिए गए। अनिल कुमार वर्मा, ओमप्रकाश वर्मा, भुकांत वर्मा, चंद्रकेश वर्मा, संजय वर्मा, डा प्रेमप्रकाश वर्मा, संजय यादव, सुएब किदवाई, एहतराम किदवाई, पम्मी यादव, राजेश वर्मा, शिवा पटेल मौजूद रहे।