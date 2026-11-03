Barabanki News: धमकी देने के आरोप में प्रधान-पुत्र सहित तीन पर रिपोर्ट

अलमापुर बेलहरी के मेवालाल की पत्नी श्याम कुमारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पोखरा गांव निवासी पिता मंगल ने पूरी संपत्ति मृत्यु से पहले दो पुत्रियों के नाम कर दी थी।पिता की संपत्ति पर कब्जा कर खेती का कार्य करती हैं। 14 सितंबर को पारिवारिक विवाद के दौरान प्रधान रामनरेश यादव के पुत्र दीपक व नीरज खेत पर पहुंचे और जाति सूचक गालियां देकर गांव छोड़ने की धमकी दी। कहा कि पुलिस चौकी में रिश्तेदार हैं। सीओ समीर सिंह ने बताया कि दोनों के एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।