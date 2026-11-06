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Barabanki News: ट्रक में घुसी कार, सात घायल, महिला की हालत गंभीर

Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
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Car crashes into truck; seven injured, woman in critical condition
रामनगर। बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर साधारणपुर गांव के पास बृहस्पतिवार देर रात लखनऊ की ओर जा रही कार ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रहे बोरिंग मशीन लदे ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर है।
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हादसे में बहराइच के नानपारा क्षेत्र के तकिया निवासी खुशनुदा (35), उनकी पांच वर्षीय बेटी सारिया, 14 वर्षीय तौफीक, सीतापुर के तंबौर निवासी चंदा (35), लखनऊ के इंदिरानगर निवासी फराज (19) और दो बच्चे घायल हो गए। चंदा की हालत गंभीर है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि उसका चालक फरार हो गया। रामनगर कोतवाल अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। कार महिला चला रही थी। संवाद
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