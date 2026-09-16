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बाराबंकी: भाइयों के झगड़े में बीचबचाव करने पहुंची मां को दिया धक्का, चोट लगने से मौत

Wed, 16 Sep 2026 05:00 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 05:00 PM IST
सार

बाराबंकी के बड्डूपुर में आपसी विवाद में बेटे ने अपनी मां को धक्का दे दिया। इस दौरान सिर में गहरी चोट लगने से महिला की मौत हो गई।
 

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Barabanki: Mother dies after being pushed by son and sustaining injuries.
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बाराबंकी के बड्डूपुर के हक्काबाद मजरे खींझना में बुधवार को आपसी विवाद को लेकर रामआसरे का अपने भाई पुतान से झगड़ा हो रहा था।

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मां लज्जावती बीचबचाव करने पहुंची। राम आसरे ने उन्हें धक्का दे दिया।

जमीन पर गिरी लज्जावती के सिर में गहरी चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर है।

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