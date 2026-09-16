बाराबंकी: भाइयों के झगड़े में बीचबचाव करने पहुंची मां को दिया धक्का, चोट लगने से मौत

बाराबंकी के बड्डूपुर के हक्काबाद मजरे खींझना में बुधवार को आपसी विवाद को लेकर रामआसरे का अपने भाई पुतान से झगड़ा हो रहा था।

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मां लज्जावती बीचबचाव करने पहुंची। राम आसरे ने उन्हें धक्का दे दिया।



जमीन पर गिरी लज्जावती के सिर में गहरी चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर है।