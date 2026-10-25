Barabanki News: अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जीजा-साला घायल

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धरौली निवासी रोहित कुमार अपने बहनोई सुशील कुमार (32) के साथ फतेहपुर से घर लौट रहे थे। इस दौरान पटेल पार्क के पास पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर लगी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद रोहित को जिला अस्पताल रेफर कर किया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।

फतेहपुर। रामनगर-फतेहपुर मार्ग पर शनिवार दोपहर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर साले-बहनोई घायल हो गए।