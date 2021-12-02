Barabanki News: महिला की मौत में दोनों बेटे भेजे गए जेल

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पुलिस के अनुसार बुधवार रात शोभावती के बेटे शिवमगन और रणजीत शराब के नशे में आपस में झगड़ रहे थे। दोनों के बीच विवाद होता देख मां शोभावती बीच-बचाव करने पहुंच गईं थी। इसी दौरान उनको भी चोटें लगी। वह जमीन पर गिर गई और उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर पांच चोटें मिलने और हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने दोनों बेटों को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। सीओ संगम कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात मृतका के भाई दरियाबाद निवासी विश्राम रावत ने तहरीर दी। गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।