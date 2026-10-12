फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Big wins for JBM and Barabanki Club in the football league

Barabanki News: फुटबॉल लीग में जेबीएम और बाराबंकी क्लब की बड़ी जीत

Mon, 12 Oct 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Big wins for JBM and Barabanki Club in the football league
फुटबाल लीग मैच में ​खिलाड़ियों ने दिखाया दम ।
बाराबंकी। शहर के पल्लरी चौराहा स्थित जेब्रा पार्क मैदान पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित आठ दिवसीय ओपन पुरुष फुटबॉल लीग का रोमांचक शुरुआत रविवार को हुई। उद्घाटन मुकाबले में जेबीएम फुटबॉल क्लब ने विश्वकर्मा फुटबॉल क्लब को 7-0 से रौंदकर अगले चक्र में प्रवेश किया। मैच के 8वें, 13वें, 17वें और 24वें मिनट में आलोक कुमार, नैमिष भारती व रुद्र कुमार ने गोल कर पहले हाफ में ही टीम को 4-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में संस्कार, नैमिष भारती और आलोक कुमार ने क्रमशः 36वें, 46वें और 50वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 7-0 कर दिया।
विज्ञापन


दिन का दूसरा मुकाबला बाराबंकी फुटबॉल क्लब और सहारा फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बाराबंकी क्लब ने 9-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। पहले हाफ में अर्पित सिंह, आदर्श कुमार, आदित्य यादव और मोहम्मद अहद ने गोल किए। वहीं, दूसरे हाफ में मोहित कुमार, विश्वजीत श्रीवास्तव, आदित्य यादव, आदर्श कुमार और मोहम्मद अहद ने गोलों की बरसात करते हुए स्कोर 9-0 पर पहुंचा दिया।
विज्ञापन


मुख्य अतिथि सदर विधायक धर्मराज यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरू कराया। उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद देने और जल्द ही जेब्रा पार्क मैदान पर हाई मास्ट लाइट लगवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष मंजीत सिंह धामी, राजीव श्रीवास्तव, मैथिली पति पांडे, अभय कुमार सिंह, राकेश वर्मा, मकसूद आलम, शबाकत अली और डॉ. राजेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

फुटबाल लीग मैच में खिलाड़ियों ने दिखाया दम ।

फुटबाल लीग मैच में खिलाड़ियों ने दिखाया दम ।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed