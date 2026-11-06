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Barabanki News: हैदरगढ़ की दो बहनें भूमि और भव्या का राष्ट्रीय विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन

Fri, 06 Nov 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 06 Nov 2026 02:15 AM IST
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Bhumi and Bhavya, two sisters from Haidergarh, selected for the national school cricket tournament
बाराबंकी। हैदरगढ़ स्थित लालपुर गांव की दो सगी बहनों ने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। सार्वजनिक इंटर कॉलेज की इन दोनों बहनों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कक्षा नौ की छात्रा भूमि शुक्ला जब क्रीज पर उतरती हैं, तो उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। उनकी छोटी बहन और कक्षा आठ की धुरंधर भव्या शुक्ला जब हाथ में गेंद थामती हैं, तो उनकी फिरकी और रफ्तार के आगे बड़े-बड़े सूरमा घुटने टेक देते हैं।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये दोनों बहनें 15 से 20 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर के सर्द मैदानों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। भूमि और भव्या की ऐतिहासिक सफलता के पीछे खेल शिक्षक नितिन यादव और अवनीश कुमार सिंह की वह सख्त ट्रेनिंग और मेहनत है, जिसने उन्हें तराश कर राष्ट्रीय फलक पर चमका दिया है।
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बृहस्पतिवार को यह खबर मिलते ही लालपुर गांव में ढोल-नगाड़े बजने लगे हैं और जश्न का माहौल है। हर कोई इन दोनों होनहार बहनों की सफलता पर इतरा रहा है और दुआ कर रहा है कि ये बेटियां राष्ट्रीय फलक पर तिरंगे के साथ जिले का नाम रोशन करके लौटें।
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