अयोध्या से कोटवाधाम जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली रविवार रात करीब एक बजे रामसनेहीघाट इलाके में ट्रक की टक्कर से हाईवे किनारे खाईं में जा पलटी। चीख-पुकार के बीच 20 घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। इसमें चार को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से ट्रक की तलाश में जुटी है।

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पुलिस के अनुसार, अयोध्या के इनायत नगर के पटतौली गांव से ट्रैक्टर-ट्रॉली श्रद्धालुओं को लेकर जिले के बदोसराय क्षेत्र में स्थित कोटवाधाम जा रही थी। रात करीब एक बजे पुलिस को सूचना मिली कि रामसनेहीघाट से करीब तीन किमी दूर कल्याणी नदी पुल के उस पार बाईं ओर करीब 15 फीट गहरी खाईं में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से खाईं में पलटी ट्रॉली के नीचे दबे और फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी को सीएचसी रामसनेहीघाट लाया गया।अयोध्या के तिवारी का पुरवा थाना इनायत नगर निवासी रामकुमारी (40), अंशू देवी (30), करन (20), संतरा देवी (55), केशपति (50), ललई का पुरवा निवासी संतोष कुमारी (55), तिलक रानी (55), राज बाला (54), दुबे का पुरवा निवासी राजकुमारी (40), कुछेहरा के दुर्गा प्रसाद (35), अतरौली बाजार की आशावती (40), ललई का पुरवा की शांति देवी (55), तिवारी का पुरवा की भाग्यवती (50), जोखू दुबे का पुरवा की चंदा देवी (65), तिवारी का पुरवा के शिवांश (13), अंकेश कुमार (10), प्रियांशु (10) व नितिन (12) को सहित 18 को सीएचसी में भर्ती कराया गया। दो को हल्की चोट आईं।केशपति, राजबाला व राजकुमारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संतरा देवी को परिजन अयोध्या लेकर चले गए। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि घायलों ने बताया कि ट्रक की पीछे से टक्कर लगी थी। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।