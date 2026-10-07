बाराबंकी: नाले में मिला सफाईकर्मी का शव, नशे की हालत में गिरने की आशंका

कस्बे में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने बुधवार सुबह सफाईकर्मी का शव नाले में पड़ा मिला। परिवार के लोग उसके नशे की हालत में नाले में गिरने की आशंका जता रहे हैं।

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मृतक की पहचान नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सफाईकर्मी चंदन के रूप में हुई। उसकी पत्नी कोमल ने बताया कि चंदन मंगलवार शाम पांच बजे से लापता था। वह शराब पीने का आदी था। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि शराब के नशे में नाले में गिरने से उसकी मौत हुई होगी।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चंदन के परिवार में पत्नी कोमल और दो बेटियां हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।