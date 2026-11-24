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जहांगीराबाद। रामपुर महोत्सव में मंगलवार रात अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के पहुंचते ही राजनीतिक और धार्मिक चर्चाएं तेज हो गईं। रात करीब आठ बजे मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और विभिन्न राजनीतिक व धार्मिक मुद्दों पर खुलकर विचार व्यक्त किए। महंत राजू दास ने बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को महापुरुष बताते हुए कहा कि दोनों धर्म और समाज के लिए काम कर रहे हैं। भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण में अंतर बताने वालों को नासमझ करार देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों भगवान के स्वरूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। राजनीतिक सवालों पर महंत ने कहा कि उनकी इच्छा है कि भगवाधारी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनें। वहीं, 12 दिसंबर को प्रस्तावित अखिलेश यादव की राममंदिर यात्रा को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव को छह दिसंबर की घटना और कारसेवकों पर गोली चलवाने के मामले में अपने पिता के कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। महंत ने कहा कि यदि अखिलेश यादव माफी मांगते हैं तो वह स्वयं अयोध्या में फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के समापन पर मेला कमेटी की ओर से महंत राजू दास का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया।

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