फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Artisans from 25 disciplines will now receive training.

Barabanki News: अब 25 विधाओं के कारीगरों को मिलेगा प्रशिक्षण

Tue, 08 Sep 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 08 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Artisans from 25 disciplines will now receive training.
बाराबंकी। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय दस्तकारों, शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 का नया प्रारूप जारी कर दिया है।
विज्ञापन

शासन की ओर से योजना में व्यापक संशोधन करते हुए इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। पहले से संचालित 11 पारंपरिक ट्रेडों के साथ-साथ अब 14 नए आधुनिक व पारंपरिक ट्रेडों को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक विधाओं से जुड़े कारीगरों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना और नए जमाने की मांग के अनुसार युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। चयनित लाभार्थियों को 10 दिनों का गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

मानदेय में बढ़ोतरी व टूलकिट की व्यवस्था : प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिए पूर्व निर्धारित 450 रुपये प्रतिदिन के मानदेय को बढ़ाकर अब 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
10 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण होने पर डीबीटी के माध्यम से कुल 5,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा खान-पान के लिए प्रतिदिन 300 रुपये तक तथा संस्था शुल्क के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर से व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण के उपरांत कारीगरों को उनकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 15,000 रुपये की सीमा तक निशुल्क उन्नत टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण : विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को अपनी इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण, तकनीकी उन्नयन या पैकेजिंग आदि के लिए 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी तथा यह ऋण बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के उपलब्ध रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed