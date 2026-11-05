Barabanki News: नेहा बोरा के खिलाफ अदालत में अर्जी, सुनवाई 13 को

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शहर के ओम नगर नई बस्ती निवासी अनूप कुमार यादव ने अदालत से अर्जी देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कहा कि 14 अक्टूबर को नेहा बोरा द्वारा एक सभा को संबोधित किया था। उनके भाषण का ऑडियो व वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है।इसमें दिख रहे कार्यक्रम को जिसे बांग्लादेश की सोशलिस्ट स्टूडेंट फ्रंट का अधिवेशन बताया जा रहा है। इसमें नेहा बोरा साफ बोलती दिखाई दे रही हैं कि हम आपको लाल सलाम पेश करते हैं और हम यह बात जानते है कि जेन-जी आंदोलन जो इस देश में हर जगह चल रहा है, सबसे पहले बांग्लादेश में आरंभ हुआ था और आपको बधाई देते हैं, इन्हें रास्ता दिखाने के लिए और हमारा इस देश के युवाओं को समर्थन और सहानुभूति देने के लिए।अनूप कुमार यादव का आरोप है कि विवादित ऑडियो वीडियो क्लिप देश के युवाओं को भड़काने व उत्तेजित कर भारत सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ने की साजिश है। अनूप के अनुसार उन्होंने वीडियो क्लिप अपने निवास स्थान व कार्यस्थल दीवानी कचेहरी के मुख्यालय पर देखा है।