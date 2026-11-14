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Barabanki News: मेड़ काटने के विवाद में मारपीट, चार घायल

Sat, 14 Nov 2026 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 14 Nov 2026 02:12 AM IST
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Altercation over cutting of a field boundary; four injured
त्रिवेदीगंज। महंगू का पुरवा गांव में 11 नवंबर को मेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। इसमें महिला समेत चार लोग घायल हो गए। गांव की श्रीदेवी और जय सिंह के बीच मेड़ काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।
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मारपीट में श्रीदेवी और उनकी पुत्री सविता घायल हो गईं। वहीं, राम बहादुर और जय सिंह को भी चोटें आईं। सीओ समीर सिंह ने बताया कि श्रीदेवी की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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