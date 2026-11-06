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Barabanki News: बैंक सखियों संग एडीओ और प्रबंधक ने की बैठक

Fri, 06 Nov 2026 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 06 Nov 2026 02:10 AM IST
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ADO and manager held a meeting with 'Bank Sakhis'
 हरख ब्लॉक मिशन प्रबंधक सुनील कुमार ने बैंक सखियों के साथ बैठक की
हरख। विकासखंड हरख में एडीओ आईएसबी आलोक सिंह और ब्लॉक मिशन प्रबंधक सुनील कुमार ने बैंक सखियों संग बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें ग्रामीणों तक विभिन्न बैंकिंग योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
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पात्र लाभार्थियों को जागरूक करने तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के प्रति प्रोत्साहित करने को कहा गया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बैठक में हिना मिश्रा, संगीता वर्मा, किरण, अनिता और गीता सहित 13 बैंक सखियां मौजूद रहीं।
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