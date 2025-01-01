Barabanki News: वैष्णो देवी की झलक तो कहीं गुफा से होकर मां के दर्शन

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शहर के बड़ी देवी मंदिर, मुड़कट्टी देवी मंदिर, सत्यप्रेमी नगर स्थित संतोषी माता मंदिर और लखपेड़ाबाग के भवानी देवी मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया है। बड़ी देवी मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मुख्य बाजार से मंदिर जाने वाले रास्ते पर चार पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।आवास विकास कॉलोनी में गुफानुमा पंडाल बनाया गया है, जबकि मझपुरवा में पहाड़ की तर्ज पर सजावट की गई है। हैदरगढ़, रामसनेहीघाट, फतेहपुर, रामनगर और कोठी समेत कई कस्बों में भी पंडाल तैयार किए गए हैं। मसौली क्षेत्र में पांच दर्जन से अधिक स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।मंदिरों के बाहर लगेंगे मेलेसफदरगंज क्षेत्र के प्राचीन मां ज्वालामुखी देवी मंदिर, सतरिख के मां सैलानी देवी मंदिर और बीबीपुर स्थित मां शक्तिपीठ पर नवरात्र के दौरान मेले लगेंगे। यहां पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालुओं की चहल-पहल रहेगी।रानीगंज में तैयार हुआ पहाड़रामनगर के रानीगंज में दुर्गा जागरण समिति ने मां वैष्णो देवी के दरबार की तर्ज पर पहाड़ तैयार किया है। निर्माण में प्लास्टिक की बोरियों के इस्तेमाल पर प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी आपत्ति जताई थी। इसके बाद अनुमति को लेकर मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार सुबह प्रशासन से पहाड़ निर्माण की अनुमति मिलने के बाद आयोजकों ने राहत की सांस ली।