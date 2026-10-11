Barabanki News: आधे दिन की ओपीडी, बिना इलाज लौटे मरीज

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जिला अस्पताल की ओपीडी में शनिवार को 1359 मरीज देखे गए। इस दौरान सर्दी, जुकाम, बुखार के 422, बदन दर्द के 307, पेट दर्द के 203, हड्डी रोग के 319, त्वचा रोग 427 मरीज देखे गए। इलाज को आए रामसिंह, सावित्री देवी, शांति, शहजाद ने बताया कि वह सुबह करीब 09:00 बजे आ गए थे और परचा बनवाने के लिए लाइन में लग गए थे। एक घंटे तक लाइन में लगने के बाद जाकर नंबर आया। 10:30 बजे डॉक्टर ने देखा और सवा घंटे तक लाइन में लगने के बाद दवा मिल सकी। लेकिन जब हम लोग पैथोलॉजी पर जांच कराने पहुंचे तो समय समाप्त हो जाने की बात कहकर वापस कर दिया गया। सीएमएस डॉ. जेपी मौर्य ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है। इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं।इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर इलाजइमरजेंसी में आने वाले मरीजों का स्ट्रेचर पर इलाज किया जा रहा है। पेट दर्द की शिकायत अयान को परिजन इलाज के लिए इमरजेंसी लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने देखा और स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतल टांग दी। पास ही एक स्ट्रेचर पर राहुल का इलाज किया जा रहा था। यहां पर आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर से निजात नहीं मिल पा रही है।