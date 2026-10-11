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Barabanki News: आधे दिन की ओपीडी, बिना इलाज लौटे मरीज

Sun, 11 Oct 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 11 Oct 2026 01:49 AM IST
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Half-day OPD; patients returned without treatment
डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते मरीज।
बाराबंकी। जिला अस्पताल से मरीजों को भीड़ कम नहीं हो रही है। माह का द्वितीय शनिवार होने की वजह से ओपीडी आधे दिन की रही। इसके बाद भी मरीजों की कतारें लगी रही है। परचा बनवाने, डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने में मरीजों के पसीने छूट गए।
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जिला अस्पताल की ओपीडी में शनिवार को 1359 मरीज देखे गए। इस दौरान सर्दी, जुकाम, बुखार के 422, बदन दर्द के 307, पेट दर्द के 203, हड्डी रोग के 319, त्वचा रोग 427 मरीज देखे गए। इलाज को आए रामसिंह, सावित्री देवी, शांति, शहजाद ने बताया कि वह सुबह करीब 09:00 बजे आ गए थे और परचा बनवाने के लिए लाइन में लग गए थे। एक घंटे तक लाइन में लगने के बाद जाकर नंबर आया। 10:30 बजे डॉक्टर ने देखा और सवा घंटे तक लाइन में लगने के बाद दवा मिल सकी। लेकिन जब हम लोग पैथोलॉजी पर जांच कराने पहुंचे तो समय समाप्त हो जाने की बात कहकर वापस कर दिया गया। सीएमएस डॉ. जेपी मौर्य ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है। इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
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इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर इलाज
इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का स्ट्रेचर पर इलाज किया जा रहा है। पेट दर्द की शिकायत अयान को परिजन इलाज के लिए इमरजेंसी लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने देखा और स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतल टांग दी। पास ही एक स्ट्रेचर पर राहुल का इलाज किया जा रहा था। यहां पर आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर से निजात नहीं मिल पा रही है।
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