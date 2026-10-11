Barabanki News: किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

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पुलिस के अनुसार, टेरा दौलतपुर गांव निवासी किसान सहजराम की पुत्री पल्लवी अपने बड़े भाई नितिन के साथ दशहरा बाग मोहल्ले में किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के बाद इसी क्षेत्र में अपना कॅरिअर बनाना चाहती थी। परिजनों ने बताया कि नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में लगातार दो बार असफल होने के कारण वह तनाव में रहने लगी थी। शुक्रवार दोपहर नितिन किसी काम से बाहर गया था। लौटने पर उसने पल्लवी का शव कमरे में फंदे से लटका देखा। गांव से परिजन भी पहुंच गए। सीओ संगम कुमार ने बताया कि परिजनों ने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बाराबंकी। शहर के दशहरा बाग मोहल्ले में किराये के कमरे में रहकर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही सफदरगंज के टेरा दौलतपुर गांव निवासी छात्रा पल्लवी (20) का शव फंदे पर लटका मिला। शुक्रवार शाम घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के मुताबिक, परीक्षा में असफल होने के कारण पल्लवी तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।