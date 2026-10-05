Barabanki News: सरयू की कटान में रोज समा रही 25 से 30 बीघा जमीन, 400 का गन्ना 150 में बेच रहे किसान

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किसान जितेंद्र बहादुर सिंह, हितेंद्र बहादुर सिंह, राजपाल यादव, गुड्डू, नानके और हरिनाम यादव ने बताया कि उनकी जमीन लगातार कटान की चपेट में है। फसल को नदी में बहने से बचाने के लिए किसान समय से पहले गन्ना और धान काट रहे हैं। कई किसान गन्ने को चारे के रूप में बेच रहे हैं या गोशालाओं तक पहुंचा रहे हैं। कटान से खेतों में लगे पेड़-पौधे भी नदी में गिर रहे हैं।घुटरू गांव के पास कटान करते-करते नदी की धारा आबादी के करीब पहुंच गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थिति देखने अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। एसडीएम अनिल कुमार सरोज ने बताया कि कटान रोकने के संबंध में बाढ़ खंड के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।कटान से किसानों को फसल और जमीन दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोठीडीहा, सिरौलीगुंग और घुटरू गांव में गन्ने की फसल नदी की चपेट में आने के डर से किसान उसे चीनी मिल में बेचने के बजाय चारे के लिए नजदीकी गोशालाओं में दे रहे हैं। किसानों के मुताबिक सरकारी भाव करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन कटान के कारण उन्हें गन्ना करीब 150 रुपये प्रति क्विंटल में चारे के लिए बेचना पड़ रहा है।सरयू की कटान केवल खेतों तक सीमित नहीं है। नदी की तेज धारा के कारण खेतों की मेड़ पर खड़े पेड़-पौधे भी लगातार कटकर नदी में गिर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई स्थानों पर खेतों की बड़ी-बड़ी करारें नदी में समा चुकी हैं। घुटरू गांव के पास कटान बढ़ने से नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही है। इससे ग्रामीणों में खेतों के साथ घरों तक नदी पहुंचने की चिंता बढ़ गई है।