Barabanki News: जंगल से बाहर खेतों में पहुंचा तेंदुआ, गांवों में अलर्ट

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अगस्त के पहले सप्ताह में शरीफाबाद जंगल में पहली बार तेंदुआ देखा गया था। इसके बाद तीन-चार दिन के अंतराल पर बंदर, वनरोज और हिरन का शिकार होने की जानकारी सामने आई। वन विभाग ने पैदल निगरानी के साथ पिंजड़े में बकरी बांधकर और ड्रोन कैमरे से तलाश की, लेकिन घनी झाड़ियों के कारण तेंदुआ नजर नहीं आया। तीन दिन पहले तेंदुए ने वनरोज के बच्चे को दौड़ाकर मार दिया था। इसके बाद जंगल के बाहर अलग-अलग स्थानों पर तीन नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं।सोमवार सुबह खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की नजर जंगल के बाहर घूम रहे तेंदुए पर पड़ी। लोगों के शोर मचाने पर वह भागने लगा। इस दौरान शरीफाबाद निवासी रामजीत कश्यप ने सियाराम कश्यप के खेत से होकर दौड़ते तेंदुए का वीडियो बना लिया। वनदरोगा अनुज की अगुवाई में वन विभाग की टीम जंगल के पास निगरानी कर रही है। ग्रामीणों ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की मांग की है।खोहली गांव के पास तेंदुआ देखा गया है। शरीफाबाद जंगल का एक छोर अयोध्या और दूसरा अमेठी जिले की सीमा पर पड़ता है। तेंदुआ वहां तक विचरण कर रहा है। अभी तक उससे कोई जनहानि नहीं हुई है। वह जंगल में ही रहता है और भूख लगने पर बाहर आता है। ग्रामीणों को सजग कर टीम तैनात की गई है।डीएफओ