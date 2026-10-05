Barabanki News: बिजली कटौती से त्रस्त जनता, फॉल्ट से बढ़ी परेशानी

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घुंघटेर संवाद सहयोगी के अनुसार, कुर्सी पावर हाउस के तहत कुंडवा चौराहे का 100 केवीए ट्रांसफार्मर रविवार शाम जल गया। इससे 100 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई और करीब पांच हजार की आबादी प्रभावित हुई। 24 घंटे बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका। उपभोक्ताओं हरिश्चंद्र, रामेश्वर शर्मा और राम बहादुर ने बताया कि जेई दीपक और एसडीओ कुर्सी फोन नहीं उठाते। एसडीओ अमित कुमार सिंह ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की बात कही।रामसनेहीघाट संवाद सहयोगी के अनुसार, विद्युत उपखंड के करीब 100 गांवों में रविवार रात 10 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रही। पूरेकोट, किठूरी, बाबाकपुरवा, भक्तनपुरवा, जोकहिला और कोडरी समेत कई गांव प्रभावित रहे। एसडीओ सर्वेश कुमार ने बताया कि चमरनपुरवा के पास 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटने से फॉल्ट हुआ था। मरम्मत के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।