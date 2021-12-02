Barabanki News: बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर 25 ब्लैक स्पॉट चिह्नित, खर्च होंगे 1.84 करोड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इन स्थानों पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम के लिए करीब 1.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चिह्नित ब्लैक स्पॉट में खतरनाक मोड़, चौराहे, तिराहे व गांवों की ओर जाने वाले कट शामिल हैं। यहां सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे, जिससे वाहन चालकों को हादसों से बचाने में मदद मिल सके। प्रस्तावित कार्यों में सबसे अधिक 22.54 लाख रुपये किलोमीटर संख्या 115 पर स्थित भानमऊ चौराहे के लिए निर्धारित किए गए हैं।रतन बाजार नेवली के पास 12.30 लाख, दतौली चौराहे पर 11.80 लाख और कोठी कस्बे में सीएचसी मोड़ पर 11.70 लाख रुपये खर्च होंगे। भानमऊ चौकी चौराहे के लिए 10.66 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। अन्य चिह्नित स्थलों पर भी लाखों रुपये के सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे।सड़क हादसों के लिहाज से देश के 100 संवेदनशील जिलों में बाराबंकी 68वें स्थान पर है। वहीं, प्रदेश के 20 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में बाराबंकी को 12वां स्थान मिला है। यहां ओवरस्पीड, बिना हेलमेट सफर के अलावा तत्काल इलाज न मिलने से भी हादसों में मौतें हो रही हैं। जिले में कुल 49 ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से 25 हैदरगढ़ मार्ग पर हैं। यहां जिला अस्पताल का ट्राॅमा सेंटर केवल नाम का है। गंभीर घायलों को सीधे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। अक्सर रास्ते में ही घायलों की सांसें टूट जाती हैं।नाका सतरिख, बड़ेल पुलिया, हाईवे अंडरपास, छेदानगर मोड़, नानमऊ तिराहा, करौंदी गांव का मोड़, जरमापुर मोड़, बरौली मलिक मोड़, नई सड़क तिराहा, हरख, स्वदेश स्कूल के पास, रतन बाजार नेवली, लखियापुर चौराहा, लालूपुर मोड़, भानमऊ चौकी चौराहा, भानमऊ चौराहा, आदमपुर भटपुरा मोड़, इसरौली सारी गांव का मोड़, बहादुरपुर मोड़, सादुल्लापुर चौराहा, कोठी सीएचसी मोड़, किलोमीटर संख्या 129-130 के बीच अंधा मोड़, दतौली चौराहा, हैदरगढ़ का सतरही तिराहा और बुधनई तिराहा शामिल हैं।बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग, बांदा-बहराइच स्टेट हाईवे का हिस्सा है। इसे क्रिटिकल कॉरिडोर के रूप में चिह्नित किया गया है। विभागीय इंजीनियरों ने पुराने हादसों के आंकड़ों और सड़क के सर्वे के आधार पर हॉट स्पॉट चिह्नित किए हैं।हैदरगढ़ मार्ग पर 25 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां सड़क सुरक्षा के कार्य कराए जाने हैं। इनका उद्देश्य हादसों में कमी लाना है।अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी