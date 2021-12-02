Barabanki News: दुष्कर्म से किशोरी गर्भवती, आरोपी गिरफ्तार

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बाराबंकी। असंद्रा क्षेत्र में ईंट-भट्ठे पर काम करने आए झारखंड के मजदूर परिवार की किशोरी से दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने के मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपी जेसीबी चालक अनूप कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अनिल सिंह के अनुसार, आरोपी फतेहपुर क्षेत्र के दुधरा मजरे टांडा निजाम अली गांव का निवासी है। उसने किशोरी को धमकाकर चुप करा दिया था। अप्रैल 2026 में परिवार के झारखंड लौटने पर किशोरी के चार माह की गर्भवती होने का पता चला। परिजनों ने महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल बाराबंकी होने के कारण मामला यहां स्थानांतरित किया गया। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया जाएगा।