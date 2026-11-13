Barabanki News: राजमिस्त्री की हत्या का मुख्य आरोपी सहित 12 हिरासत में

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बस्ती गांव में राम मनोहर और हंसराज के बीच मकान का छज्जा निकालने को लेकर पिछले तीन महीने से विवाद चल रहा था। राम मनोहर के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात हंसराज ठेलिया से छज्जे में लगी बल्लियां गिराने की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर उसने अपने समर्थकों के साथ राम मनोहर पर लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राम मनोहर की मौत हो गई।सीओ आफताब आलम ने बताया कि गांव में स्थिति सामान्य है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।माती कोतवाली के बाहर प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस माैके का वीडियो देखकर इन्हें चिह्नित करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का मानना है कि कानून-व्यवस्था में खलल डालने का काम जानबूझकर किया गया। इन लोगों पर कार्रवाई होगी।