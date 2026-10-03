Banda News: महिला को सांप ने डसा, झाड़-फूंक में वक्त गंवाया, मौत

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पैलानी थाना क्षेत्र के गांव हरवंश पुरवा सिंधनकला निवासी नंदू निषाद ने बताया कि उसके छोटे भाई राजा भइया की पत्नी अंजना (21) शुक्रवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अपने घर में खाना बना रही थी। इस बीच वह रसोई से कंडा व लकड़ी निकालने लगी। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे झाड़-फूंक के लिए गांव में दिखाया।हालत में सुधार नहीं होने उसे हमीरपुर के जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि पति बंगलूरू में नौकरी करते हैं। उनके बच्चे नहीं हैं। इंस्पेक्टर राम मोहन राय ने बताया कि सांप के डसने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।