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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Woman bitten by snake; time lost in faith healing; dies.Woman bitten by snake; time lost in faith healing; dies.

Banda News: महिला को सांप ने डसा, झाड़-फूंक में वक्त गंवाया, मौत

Sat, 03 Oct 2026 10:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 03 Oct 2026 10:54 PM IST
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Woman bitten by snake; time lost in faith healing; dies.Woman bitten by snake; time lost in faith healing; dies.
बांदा। घर में खाना बनाते समय महिला को सांप ने डस लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन ने गांव में उसकी झाड़-फूंक कराई। हालत में सुधार न होने पर वह उसे हमीरपुर के जिला अस्पताल में ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पैलानी थाना क्षेत्र के गांव हरवंश पुरवा सिंधनकला निवासी नंदू निषाद ने बताया कि उसके छोटे भाई राजा भइया की पत्नी अंजना (21) शुक्रवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अपने घर में खाना बना रही थी। इस बीच वह रसोई से कंडा व लकड़ी निकालने लगी। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे झाड़-फूंक के लिए गांव में दिखाया।
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हालत में सुधार नहीं होने उसे हमीरपुर के जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि पति बंगलूरू में नौकरी करते हैं। उनके बच्चे नहीं हैं। इंस्पेक्टर राम मोहन राय ने बताया कि सांप के डसने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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