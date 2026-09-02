Banda News: बीरा माइनर का पटरी कटने से कमासिन में घुसा पानी

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- बीडीओ ने किया निरीक्षण, जलनिकासी के लिए बुलाई पुलिससंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। बरसात के कारण कमासिन कस्बा तालाब जैसा दिख रहा है। बुधवार को प्रमुख सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।कस्बे के पास बीरा माइनर की पटरी कटने से पानी अंदर आ रहा है। कमासिन-ओरन मार्ग और कमासिन-बांदा मार्ग सहित कई सड़कें जलमग्न हैं। जलभराव की सूचना पर खंड विकास अधिकारी ओमप्रकाश द्विवेदी ने राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया। टीम में सहायक विकास अधिकारी धर्मपाल यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी केपी सिंह भी थे।जेसीबी बुलाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। बीडीओ ने बताया कि ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में भी जलभराव है। सतनयांव, पछौंहा, तिलौसा और सांडासनी में निगरानी जारी है। कच्चे मकानों में पानी भरने और गिरने का सर्वे भी कराया जा रहा है। पानी की निकासी के लिए बारी मुहल्ला और आंबेडकर नगर सहित अन्य स्थानों पर नालों की खुदाई हो रही है।