Banda News: चोरी के आरोप में दो सगे भाई गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:11 PM IST
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बांदा। अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के नगनेधी गांव में एक सितंबर की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया है।
अतर्रा कोतवाली के एसआई बालमुकुंद शुक्ला ने बताया कि गांव निवासी आशा परिवार के साथ दिल्ली गई थीं। इसी दौरान एक सितंबर की रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। 11 सितंबर को दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। उन्होंने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस गांव निवासी दो भाइयों दीपू और सलीम को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 350 रुपये नकद, जेवर, गेहूं, चावल, फ्रिज, पंखा और सिलाई मशीन समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।
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अतर्रा कोतवाली के एसआई बालमुकुंद शुक्ला ने बताया कि गांव निवासी आशा परिवार के साथ दिल्ली गई थीं। इसी दौरान एक सितंबर की रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। 11 सितंबर को दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। उन्होंने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई।
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पुलिस गांव निवासी दो भाइयों दीपू और सलीम को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 350 रुपये नकद, जेवर, गेहूं, चावल, फ्रिज, पंखा और सिलाई मशीन समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।
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