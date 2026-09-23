Banda News: चोरी के आरोप में दो सगे भाई गिरफ्तार

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अतर्रा कोतवाली के एसआई बालमुकुंद शुक्ला ने बताया कि गांव निवासी आशा परिवार के साथ दिल्ली गई थीं। इसी दौरान एक सितंबर की रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। 11 सितंबर को दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। उन्होंने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई।पुलिस गांव निवासी दो भाइयों दीपू और सलीम को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 350 रुपये नकद, जेवर, गेहूं, चावल, फ्रिज, पंखा और सिलाई मशीन समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।