Banda News: एक माह से बिजली आपूर्ति बाधित, प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
बांदा। तहसील बबेरू के गांव अछाह में के तीन मोहल्लों की बिजली एक माह से बाधित है। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को तहसील में प्रदर्शन किया।
एसडीएम को पत्र सौंपकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की। गांव के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार के नेतृत्व में करीब 50 लोग तहसील पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया कि एसडीओ और जेई के सहयोग से तीन खंभे गांव ले जाकर स्वयं गड्ढे खोदकर लगवाए थे।
कुछ अराजक तत्वों ने इन खंभों को तोड़ दिया। इससे कुशवाहा मोहल्ला, विश्वकर्मा मोहल्ला और अनुसूचित जाति बस्ती सहित करीब आधे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। 15 से 20 नलकूप भी प्रभावित हैं।
प्रदर्शन के दौरान सुनील कुमार, सत्यनारायण, बृजकिशोर विश्वकर्मा, रमाशंकर, सुभाष, संतराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
एसडीएम को पत्र सौंपकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की। गांव के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार के नेतृत्व में करीब 50 लोग तहसील पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया कि एसडीओ और जेई के सहयोग से तीन खंभे गांव ले जाकर स्वयं गड्ढे खोदकर लगवाए थे।
कुछ अराजक तत्वों ने इन खंभों को तोड़ दिया। इससे कुशवाहा मोहल्ला, विश्वकर्मा मोहल्ला और अनुसूचित जाति बस्ती सहित करीब आधे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। 15 से 20 नलकूप भी प्रभावित हैं।
विज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान सुनील कुमार, सत्यनारायण, बृजकिशोर विश्वकर्मा, रमाशंकर, सुभाष, संतराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद)