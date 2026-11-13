Banda News: एटीएम में कृत्रिम शटर लगा नकदी उड़ाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने उनके पास से 5960 रुपये, बाइक और वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परशुराम तालाब निवासी वीरेंद्र कुमार ने 11 नवंबर को कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी।उन्होंने बताया था कि 10 नवंबर की रात वह बंगालीपुरा स्थित एक एटीएम बूथ से 15 हजार रुपये निकालने गए थे। प्रक्रिया पूरी के बाद भी मशीन से रुपये नहीं निकले। इससे उन्हें कैश फंसने की आशंका हुई। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने भी पांच हजार रुपये की नकदी नहीं मिलने की जानकारी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।सीसीटीवी फुटेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर महोखर बाईपास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बवारा सवारा निवासी करन और कंचन पुरवा निवासी अजय के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने एटीएम में छेड़छाड़ (एटीएम टेंपरिंग) कर नकदी चोरी करने की बात स्वीकार की।सीओ सिटी सौरभ सिंह दोनों ने बताया कि आरोपी एटीएम के कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट के सामने लगे कवर को प्लास से क्षतिग्रस्त कर उसमें टेप और फेवीक्विक की मदद से कृत्रिम शटर लगा देते थे। इसके बाद कवर को दोबारा चिपका देते थे, जिससे मशीन बाहर से सामान्य दिखाई देती थी। ग्राहक के रुपये निकालने पर नकदी कृत्रिम शटर में फंस जाती थी। ग्राहक के जाने के बाद दोनों कवर खोलकर नकदी निकाल लेते थे।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एटीएम से निकाले गए 5960 रुपये, एक मोटरसाइकिल, दो एंड्रॉयड मोबाइल, पांच एटीएम कार्ड, एक प्लास, तीन प्लेट, टेप के तीन बंडल, सिल्वर स्प्रे पेंट, तीन रबर, फेवीक्विक, बिजली का टेप और एक बैग बरामद किया है।आसपास भी तलाशा जा रहा गिरोह का नेटवर्कदोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने इससे पहले बांदा और आसपास के जिलों में कितने एटीएम में इसी तरह छेड़छाड़ कर नकदी चोरी की है। इसके लिए आसपास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि जानकारी के आधार पर दूसरी वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।वर्जनपुलिस को सूचना मिली थी कि एटीएम में कैश निकालने के बाद भी फंस रहा है। आशंका पर सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच में एटीएम टेंपरिंग की बात सामने आई। साथ ही आरोपियों की भी पहचान हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वे फतेहपुर के निवासी हैं, उनसे पूछताछ जारी है।-पलाश बंसल, एसपी बांदा।