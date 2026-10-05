फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   There should be a CBI inquiry into the engineer's death.

Banda News: इंजीनियर की मौत की सीबीआई जांच हो

Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
There should be a CBI inquiry into the engineer's death.
बांदा। अयोध्या में केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे की संदिग्ध हालात में मौत मामले में सोमवार को शिवहरे समाज के लोगों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को संबोधित तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन डीएम और एसपी को दिए गए।
प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। साथ ही आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग रखी गई। मृतक आश्रित परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई। इंजीनियर के पिता आनंद शिवहरे ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई है।

इस दौरान समाज के संरक्षक व पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे मौजूद रहे। शिवविलाश शिवहरे और नंदकिशोर शिवहरे भी प्रदर्शन में शामिल थे। पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका संजय गुप्ता और पीयूष गुप्ता भी वहां उपस्थित थे। बाबूलाल शिवहरे समेत कई अन्य लोग भी ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed