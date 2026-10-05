Banda News: इंजीनियर की मौत की सीबीआई जांच हो

समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को संबोधित तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन डीएम और एसपी को दिए गए।प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। साथ ही आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग रखी गई। मृतक आश्रित परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई। इंजीनियर के पिता आनंद शिवहरे ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई है।इस दौरान समाज के संरक्षक व पूर्व विधायक राजकुमार शिवहरे मौजूद रहे। शिवविलाश शिवहरे और नंदकिशोर शिवहरे भी प्रदर्शन में शामिल थे। पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका संजय गुप्ता और पीयूष गुप्ता भी वहां उपस्थित थे। बाबूलाल शिवहरे समेत कई अन्य लोग भी ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे।